Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 15/06: Witsel - Lukaku - Modric - Bruma - Kenny - Mané - Rommens - Gonalons

Lukaku de retour à l'Inter : ça se rapproche

L'attaquant de Chelsea semble être en route vers son ancien club. Des discussions ont eu lieu entre les deux clubs ce mercredi et cela aurait avancé. (Lire la suite)

Officiel : Ostende attire Fanos Katelaris

Les Côtiers se renforcent en défense. C'est la première recrue dans le mercato d'Ostende. (Lire la suite)

Witsel à l'OM ? Les dessous de l'offre phocéenne

Le Diable Rouge a récemment été cité à l'Olympique de Marseille. Les détails de l'offre ont fuité. (Lire la suite)

Malines recrute Yonas Malede depuis La Gantoise

Les Sang et Or n'ont pas perdu de temps pour trouver un remplaçant à Hugo Cuypers, qui a fait le chemin inverse. (Lire la suite)

Bruma (PSV Eindhoven) arrive au Fenerbahce

Malgré une saison complète au PSV, il va être prêté en Turquie. (Lire la suite)

Wylan Cyprien ne restera pas au FC Nantes

Prêté par Nantes à Parme, Wylan Cyprien (27 ans) ne restera pas à la Beaujoire, selon les informations de Ouest-France. Après 29 matchs toutes compétitions confondues (2 buts, 3 assists), le milieu de terrain ne sera pas conservé par le FC Nantes. Son option d'achat s'élevait à 8 millions d'euros.

Wahbi Khazri, libre, a refusé l'Arabie Saoudite

Le meneur de jeu de l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri (30 ans), ne restera pas chez les Verts après la relégation. Libre le 30 juin prochain, il aurait pu rejoindre l'Arabie Saoudite, affirme L'Equipe, mais a refusé un gros montant. L'international tunisien aurait des contacts dans plusieurs clubs de Ligue 1.

Officiel : Nicolas Rommens quitte le RWDM pour Zulte Waregem

Il ne manquait que l'officialisation : le capitaine du RWDM, homme fort de l'équipe molenbeekoise la saison passée, quitte le club. (Lire la suite)

Maxime Gonalons va revenir en France

Maxime Gonalons (33 ans), libre depuis la relégation de Grenade au terme de la saison, va s'engager à Clermont Foot, selon RMC Sports.

Le Belge Sami El Anabi (ex-Virton) change de club en Bulgarie

Sami El Anabi (21 ans) avait quitté Virton en février 2021 pour Aviles, en Espagne. Quelques mois plus tard, il signait en Bulgarie, au Cherno More Varna. Désormais, El Anabi, international marocain U23, change de club et signe pour le Spartak Varna, l'autre club de la ville, promu en D1 bulgare pour la première fois depuis 12 ans.

Luka Modric : "C'est inhumain de nous faire jouer autant de matchs"

Le capitaine de la Croatie s'est à son tour levé contre le nombre exponentiel de matchs. (Lire la suite)

Un nouveau coéquipier pour Boyata en défense, avec Jonjoe Kenny

L'Hertha Berlin se renforce derrière. (Lire la suite)