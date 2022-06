L'Egypte se sépare de son sélectionneur après deux mois à peine

Il n'aura tenu qu'une seule trêve internationale : Ehab Galal est licencié de son poste de sélectionneur de l'Egypte.

Arrivé en avril dernier après l'échec en barrages du Mondial 2022, Ehab Galal remplaçait Carlos Queiroz. Mais après une seule trêve internationale et trois petites rencontres à peine, Galal prend déjà la porte. Le technicien de 54 ans aura subi 2 défaites (contre l'Ethiopie en éliminatoires de la CAN 2023 et en amical contre la Corée du Sud) pour une seule victoire difficile contre la Guinée, et n'a donc visiblement pas persuadé sa fédération. Celle-ci a déjà annoncé que Galal serait remplacé par un sélectionneur étranger, dont l'identité est encore inconnue.