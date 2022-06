📷 La Gantoise dévoile son maillot pour la saison 2022-2023, tout en lignes !

La Gantoise, vainqueur de la dernière Croky Cup, n'est qu'à un mois de son entrée en lice pour la saison 2022-2023. Les Buffalos défieront pour l'occasion le Club de Bruges au Jan Breydel. On ignore bien sûr encore quel maillot porteront les Gantois ce jour, mais Gand a déjà révélé sa tenue pour la saison prochaine. Exit le ton bleu uni : c'est un maillot rayé bleu et blanc que porteront les pensionnaires de la Ghelamco Arena pour les matchs à domicile.

La tenue extérieur a également été dévoilée et sera plus classique, à savoir blanc uni.

