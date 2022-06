Officiel : Un jeune louvaniste s'engage aux Pays-Bas

Le jeune avant n'a disputé que quatre rencontres de championnat cette saison.

Après deux apparitions furtives en début de saison, Arthur Allemeersch n'a pas souvent eu droit au chapitre du côté de Louvain. Le jeune avant de 20 ans n'a disputé que quatre rencontres lors de cet exercice 2021-2022, dont deux seulement en étant titulaire. Frustré par son manque de temps de jeu, le jeune joueur belge était à la recherche d'un nouveau défi pour définitivement lancer sa carrière.

Formé à Louvain, Arthur Allemeersch quitte son club pour la première fois de sa carrière et s'engage à Top Oss, en deuxième division néerlandaise. "Je pense que c'est l'étape parfaite pour continuer à me développer. J'ai hâte de commencer la saison" commente le principal intéressé avant de décrire son style de jeu sur le site Internet du club. "Je suis un joueur qui peut apporter de la profondeur. Je suis assez rapide, et j'aime profiter des espaces pour aller marquer."