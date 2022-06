📷 Le Club de Bruges dévoile son maillot extérieur pour la saison prochaine

Alors que la Jupiler Pro League reprendra ses droits dans très exactement un mois, la Club de Bruges affrontera d'ores et déjà La Gantoise le 17 juillet en Supercoupe. Les Gazelles, qui débuteront leur championnat par la réception du KRC Genk, se déplaceront à Eupen le 31 juillet prochain lors de la deuxième journée.

Pour cette rencontre, les Brugeois arboreront pour la première fois la nouvelle vareuse extérieure qu'ils viennent de révéler aujourd'hui. La couleur blanche ayant été choisie comme base, le club reste cependant fidèle à ses couleurs de toujours : le bleu et le noir.

Earn your stripes. Our new Away Kit is here! 🔥