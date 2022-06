Malines va-t-il bientôt perdre son meilleur joueur ? "C'est maintenant ou jamais pour un transfert, toutes les parties doivent être réalistes"

Le KV Malines a vu Wouter Vrancken rejoindre le Racing Genk. Danny Buijs, le successeur de Vrancken, doit déjà tenir compte du départ de Nikola Storm. A 27 ans, l'ailier veut franchir un palier dans sa carrière.

La semaine dernière, Istanbul Basaksehir s'est avancé pour Nikola Storm. L'offre des Turcs a été refusée par le KV Malines, ce que regrette Storm, qui est tout à fait intéressé par un départ.

"J'ai 28 ans en septembre et j'ai l'idée que c'est maintenant ou jamais pour un transfert", a déclaré Storm à Gazet van Antwerpen. "Je suis au sommet de mon art et je veux profiter de ce moment. Si une offre intéressante se présente, je veux décider moi-même si je dois franchir le pas ou non."

Et donc il y a encore des semaines imprévisibles à venir pour Storm. "Le club veut absolument me garder. De plus, ils m'ont promis qu'ils allaient revoir mon contrat. C'est un bon signal. Il sera important que toutes les parties soient réalistes. Malines ne devrait pas demander 5 ou 6 millions pour moi, 3,5 me semblent plus que suffisants", a conclu Nikola Storm.