(Exclusif) Ibrahima Seck revient sur son passage à Zulte et évoque son avenir : "Rester en Belgique ne serait pas pour me déplaire"

En fin de contrat du côté de Zulte Waregem, le milieu de terrain âgé de 32 ans est prêt à relever un nouveau défi, que ce soit en Belgique à nouveau ou à l'étranger.

Ibrahima Seck n'évoluera plus à Zulte Waregem la saison prochaine. Arrivé en prêt à l'Esssevee durant le mois de janvier 2019 en provenance de Genk, le médian restera finalement définitivement en Flandre Occidentale jusqu'à cet été, soit trois ans et demi. "Le dernier exercice a été dur pour tout le monde : le club, les joueurs, le staff et les supporters. Une année sans, mais cela arrive dans le football. Il y a toujours des hauts et des bas. Une saison à oublier rapidement !", nous confie le milieu défensif. "Malgré cela, je garde un bon souvenir de mon aventure à Zulte. Je suis venu pour jouer et ce fut le cas. l'object a toujours été de maintenir le club en D1A, et nous y sommes parvenus à chaque fois. Je repars en laissant le club en première division, c'est le plus important. Je n'aurais pas voulu faire partie de ceux qui auraient été responsables de la relégation du club", souligne le joueur âgé de 32 ans.

© photonews

Le Sénégalais prend son temps concernant son avenir afin de faire le bon choix concernant sa future destination. "Je suis en vacances et je profite de mon temps libre tout en m'entraînant et en gardant la forme. J'ai reçu des propositions, mais je prends le temps et ne me précipite pas. Il faut filtrer et analyser. Rester en Belgique ? Cela ne serait pas pour me déplaire après ces six belles années passées ici, mais ce n'est pas l'objectif non plus. Je ne ferme aucune porte. Puis, je suis libre de tout contrat", a précisé l'ancien joueur d'Auxerre.

Arrivé en Belgique du côté de Waasland-Beveren en 2016, il a quitté le Freethiel durant le mois de janvier 2018 pour rallier Genk qu'il quittera définitivement durant l'été 2019. Le natif de Bargny est revenu sur son bref passage chez les Limbourgeois. "Je suis arrivé à Genk durant l'hiver et j'ai joué tous les matchs puis j'ai été opéré à la fin de la saison. Quand je suis revenu dans le groupe, l'équipe était bien en place et tournait bien. J'ai tout de même joué, mais comme je suis un véritable compétiteur, j'aime disputer tous les matchs. Donc c'est pour cela que je suis parti à Zulte", a conclu Seck.