🎥 Pour le centenaire du club, les supporters du Velez Mosta ont décidé de voir les choses en grand

Pour le centenaire de leur club, les supporters du FK Velez Mostar en Bosnie-Herzégovine ont décidé d'illuminer toute la ville à la couleur du club (fondé le 26 juin 1922), le rouge. Ils ont lancé plusieurs centaines de feux de Bengale dans tout la ville et ont tiré plusieurs feux d’artifice à plusieurs endroits de la commune.

There are ways to celebrate a birthday. There are ways to show your love for your local club.



Here's how it was in #Mostar last night when the city celebrated FK Velez's 100th birthday.



Absolutely amazing đŸ”„đŸ”„đŸ”„ pic.twitter.com/PlQXutNhj0