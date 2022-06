Match amical annulé pour Anderlecht : "La déception l'emporte"

Les Mauves devaient jouer samedi prochain face au Roda Kerkrade, mais l'amical a été annulé.

Le club de Roda JC, aux Pays-Bas, a annoncé "à son grand regret" que la rencontre de samedi prochain face au RSC Anderlecht avait été interdite par le "triangle local", à savoir les autorités (le maire, la police et le parquet).

"La déception nous gagne car nous attendions avec impatience ce match au top, chez nous, devant notre public. Avec ce match et surtout le meet & greet avec les joueurs et le staff technique, nous avons voulu mettre nos fidèles abonnés à l'honneur. Malheureusement, cela nous est maintenant rendu impossible", explique le communiqué. Roda, 5e de la dernière saison de D2 néerlandaise et battu par l'Excelsior en barrage, cherche désormais des alternatives.