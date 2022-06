Le comportement de Marc Overmars était connu, mais les employées de l'Ajax n'osaient pas parler

Marc Overmars a été licencié de l'Ajax Amsterdam pour comportement irrespectueux vis-à-vis du personnel féminin. L'actuel directeur technique de l'Antwerp a fait son mea culpa, mais visiblement, les faits n'étaient pas neufs et étaient connus...

C'était bien sûr le sujet principal lors de la signature de Marc Overmars en tant que directeur sportif de l'Antwerp : l'affaire de harcèlement sexuel supposé qui avait valu au Néerlandais son poste de directeur technique à l'Ajax Amsterdam. Son travail était apprécié et Overmars venait de signer une juteuse prolongation de bail, mais rien n'y fit : après que des messages irrespectueux aient été révélés, l'Ajax a préféré se séparer de son DT.

Overmars a tourné la page, et veut désormais en écrire une nouvelle à l'Antwerp. Mais comme le révèle un documentaire intitulé "On the way to the top" et qui sera diffusé la semaine prochaine, le comportement de Marc Overmars était connu et récurrent. Daphne Koster, ancienne joueuse de l'Ajax féminin (2012-2017) affirme ainsi qu'à l'époque, Overmars était déjà soupçonné. "Mais personne n'en parle car c'est le directeur technique. Ce ne sont que des histoires, vous n'avez pas de preuves...vous savez que si vous soulevez le problème, le plus simple sera de vous virer. Alors vous n'en parlez pas, par peur de prendre vous-même la porte".

Koster est actuellement coach de l'Ajax féminin. Le club néerlandais collabore actuellement à une enquête concernant le dossier, mais qui prend du retard en raison des nombreuses zones d'ombre et du peu de témoins disposées à parler, rapporte Het Laatste Nieuws.