Le point sur les stages des équipes de Pro League : Un calendrier très relevé attend l'Union Saint-Gilloise

Les équipes de D1A poursuivent leur préparation en vue du début de saison. Le Club de Bruges affrontera La Gantoise lors de la Supercoupe de Belgique le 17 juillet prochain. Le Standard de Liège accueillera les Buffalos le vendredi 22 juillet, date officielle de l'ouverture du championnat.

Il ne reste que moins de trois semaines avant la première journée de championnat opposant le Standard de Liège à La Gantoise. Période choisie par la plupart des équipes pour se rendre en stage afin de peaufiner leur préparation. D'autres, comme le KAS Eupen, ont préféré rester dans leurs installations pour préparer ce nouvel exercice.

Direction Horst pour le Sporting d'Anderlecht

Après avoir débuté leur préparation par une défaite face à Saint-Trond et une large victoire face à Roda, le Sporting d'Anderlecht se rendra ce mercredi à Horst, aux Pays-Bas. Le 9 juillet, deux matchs (14h et 16h) seront joués contre les Danois du FC Nordsjaelland et le 12 juillet, les Mauves affronteront Helmond Sport à 11h. La préparation de la nouvelle saison s'achèvera par un match de gala contre l'Olympique Lyonnais au Lotto Park le 16 juillet.

Les internationaux enfin de retour avec le Club de Bruges, qui se rend à Wageningen

C'est le grand jour pour le Club de Bruges, qui a enfin récupéré tous ses internationaux pour se rendre en stage à Wageningen, aux Pays-Bas également. Les Brugeois, qui se sont déjà défaits de Tessenderlo et du Beerschot et qui ont partagé l'enjeu contre le Lierse, défieront Copenhague (09/07) et Utrecht (13/07) avant d'affronter La Gantoise en Supercoupe de Belgique.

Les Rouches se rendent aussi aux Pays-Bas

C'est un effectif jeune et numériquement réduit du Standard de Liège qui s'est rendu aujourd'hui à Garderen. Les hommes de Ronny Deila, qui se sont défaits de Manage avant de connaître la défaite face à Saint-Trond, affronteront le PAOK samedi prochain, avant de recevoir Mönchengladbach à Sclessin le 16 juillet prochain.

La Gantoise, une semaine en avance

Cela fait déjà sept jours que les Buffalos se sont rendus à Stegersbach. Ils y ont d'ailleurs affronté le Hajduk Split il y a trois jours, et se sont imposés sur le score de 0-3. Ce jour, les hommes d'Hein Vanhaezebrouck se sont inclinés par le plus petit écart (1-0) contre Aris. Les Gantois affronteront Midtjylland ce samedi, avant de rentrer en Belgique et de défier Beveren en dernière rencontre de préparation avant la Supercoupe. Depoitre, Owusu, Godeau, De Sart, Hanche-Olsen et Marreh, qui souffrent de légères blessures, s'entraînent individuellement.

Le KRC Genk face à deux équipes néerlandaises

C'est également ce lundi que le KRC Genk s'est rendu à Alkmaar afin de débuter son stage. Après deux rencontres et deux larges succès face à Termien (0-4) et Heist (1-8), les Limbourgeois affronteront d'abord Utrecht ce mercredi, avant de défier Volendam samedi. La préparation se terminera enfin par une rencontre face à l'AEK Athènes, et par la réception de Seraing.

Direction l'Autriche pour l'Antwerp

C'est aujourd'hui, et ce jusqu'au 10 juillet, que les hommes de Mark Van Bommel se sont rendus dans le Waidring autrichien avec 31 joueurs. Après avoir disposé de Hoogstraten et de Malines, le matricule 1 devrait disputer une rencontre de gala le vendredi 15 juillet, mais son adversaire n'a pas encore été communiqué.

Pas de stage pour Eupen, mais une rencontre de gala face à l'Ajax Amsterdam

Si les Pandas ont pris la décision de ne pas partir en stage cet été, ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas disputer de rencontres amicales très intéressantes. Après un déplacement à Kaiserslautern samedi prochain, les hommes de Bernd Storck recevront l'Ajax Amsterdam le 15 juillet pour leur quatrième et dernière rencontre de préparation.

L'incroyable calendrier de l'Union Saint-Gilloise

Après avoir affronté Rebecq et Deinze, les vice-champions en titre vont croiser le fer avec plusieurs gros morceaux lors de cette fin de préparation estivale. Les hommes de Karel Geraerts vont en effet affronter Feyenoord, le Sporting Portugal et Brighton pour terminer cette entre-saison, après avoir affronté le RFCU Luxembourg quelques jours plus tôt.