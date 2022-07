Officiel : Sébastien Haller quitte l'Ajax et remplace Erling Haland

Le Borussia Dortmund a perdu son atout offensif n°1 en la personne d'Erling Haaland, mais a désormais trouvé l'homme qui doit remplacer le Norvégien. Sébastien Haller (27 ans) quitte l'Ajax Amsterdam, où il s'était magnifiquement relancé depuis janvier 2021, et signe pour 4 saisons chez les Schwartzgelben. Haller retrouve là une Bundesliga où il s'était dévoilé sous les couleurs de l'Eintracht Francfort (33 buts en 77 matchs) de 2017 à 2019.

Haller aura coûté une belle somme au Borussia puisque son transfert est estimé aux alentours des 34,5 millions d'euros en faveur de l'Ajax Amsterdam. Il faut dire qu'avec les Ajacides, il reste sur 34 buts en 42 rencontres.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK