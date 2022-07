Accord entre le clan Charles De Ketelaere et l'AC Milan ?

Leeds, Leicester et l'AC Milan se bousculent pour accueillir le jeune joueur de 21 ans.

C'est un des feuilletons de l'été en Jupiler Pro League : Charles De Ketelaere devrait quitter le Club de Bruges, mais pour quelle destination ? Leeds et Leicester sont très intéressés par le jeune Diable Rouge, mais c'est bien l'AC Milan qui détient les faveurs du joueur de 21 ans.

Alors que le Club de Bruges souhaite naturellement vendre son joueur au plus offrant, Charles De Ketelaere et son clan pousseraient en interne pour rejoindre l'AC Milan. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'AC Milan et l'agent du Brugeois seraient d'ailleurs parvenus à un accord : un contrat jusqu'en 2027 accompagné d'un salaire de 2.5M € par an.

Les discussions vont se poursuivre entre les deux clubs afin de tenter trouver un accord autour d'une indemnité qui devrait avoisiner les 30M €.