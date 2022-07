Dani Alves, libre, pourrait relever un nouveau défi

Dani Alves, malgré des envies de prolongation, a finalement été libéré par le FC Barcelone. Mais à 39 ans, il pourrait encore continuer à jouer.

Un peu à l'image de Zlatan Ibrahimovic du côté de Milan, Dani Alves (39 ans) a réussi un retour très étonnant au plus haut niveau dans son ancien club, le FC Barcelone. Cependant, malgré de bonnes prestations et un rôle important dans le vestiaire, Alves n'a pas été prolongé et est libre de tout contrat.

Dani Alves ne compte pas s'arrêter là pour autant. À l'approche de la Coupe du Monde, l'un des derniers trophées manquant à son interminable palmarès, le Brésilien espère encore faire partie du groupe emmené par le sélectionneur. Pour ce faire, il pourrait relever un dernier (?) défi au Mexique. Selon Sport, les Pumas auraient proposé un bail d'un an au multiple champion d'Europe et d'Espagne. Affaire à suivre...