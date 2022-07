OFFICIEL : Paul Pogba est à nouveau un joueur de la Juventus

Le Français était arrivé à Turin ce week-end pour officialiser son grand retour à la Juventus de Turin.

C'est la fin de ce qui aura été une parenthèse chahutée et pas forcément réussie : Paul Pogba (29 ans) est de retour à la Juventus, six ans après avoir quitté la Vieille Dame pour Manchester United. Il revient librement au bercail, en fin de contrat, et ce alors que Manchester avait déboursé 105 millions d'euros en 2016 pour s'offrir ses services. Pogba avait refusé les offres de prolongation de la direction mancunienne et signe pour trois saisons à la Juve.

Son passage à Manchester United restera frustrant pour beaucoup : aucun titre de champion d'Angleterre, des prestations en dents de scie mais aussi quelques éclats de génie qui lui valaient, chaque été, d'être cité au Real Madrid ou encore au PSG. En tout, "la Pioche" aura disputé 239 matchs avec les Red Devils pour 39 buts et 51 passes décisives. Champion du monde en 2018, il restait l'un des milieux de terrain les plus talentueux et cotés du monde, mais va désormais devoir le rappeler en Italie, où il avait véritablement explosé.