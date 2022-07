Officiel : Malines se renforce en attaque

L'attaquant arrive en provenance de Parme.

Alessio Da Cruz rejoint le KV Malines en provenance de Parme. Le joueur âgé de 25 ans a signé un contrat de deux saisons avec une année en option chez les Sang et Or. L'attaquant âgé de 25 ans a défendu les couleurs de l'Ajax, Almere City et Twente avant de rallier Novara puis Parme qui l'a ensuite prêté au club anglais de Sheffield Wednesday, puis au club mexicain de Santos Laguna et ensuite au club néerlandais de Groningue. A Groningen, il a joué sous les ordres de Danny Buijs.



"Bien sûr, j'ai parlé à Danny de ce transfert", a déclaré Da Cruz. "En outre, j'ai recueilli quelques informations supplémentaires sur le club. Et oui, je n'ai entendu que de bonnes choses."L'intérêt de Malines n'est pas nouveau. J'ai déjà eu des contacts avec des gens d'ici en 2019, mais j'ai ensuite pensé qu'il valait mieux franchir une autre étape dans ma carrière. En termes de structure, beaucoup de choses ont changé depuis, et je pense que c'est le moment idéal pour faire le changement. À partir du moment où Tom Caluwé m'a recontacté, tout est allé très vite."

Da Cruz doit donner à Malines un élan offensif supplémentaire. Le directeur sportif Tom Caluwé est satisfait de sa nouvelle acquisition. "Alessio peut jouer sur 3 ou 4 positions différentes. Avec sa vitesse et ses bons un contre un, il rend la tâche des adversaires très difficile. Ce transfert nous donne une arme supplémentaire sur le plan offensif."