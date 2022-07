Van Meir espère qu'Alderweireld sera plus respecté que Kompany : "Je pense que c'était très déplacé"

Toby Alderweireld jouera les trois prochaines saisons du côté de l'Antwerp. Le Diable Rouge s'est fait un nom à l'étranger et va apporter toute son expérience du côté du matricule 1.

Eric Van Meir pense que l'arrivée de Toby Alderweireld est un transfert fantastique pour l'Antwerp. "Je suis très satisfait, car Alderweireld est un joueur qui va donner de la couleur au championnat. D'accord, c'est un défenseur, mais Mignolet est un gardien de but et son transfert au Club a été pour moi le plus beau de ces dernières années", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Il a une réserve, mais elle n'est pas liée à ses qualités. "Espérons que le fan de football belge est également heureux et qu'il n'y aura pas de critiques comme lors du retour de Kompany, car j'ai trouvé cela très déplacé. Si Kompany était dans l'équipe d'Anderlecht à son âge avancé, il serait encore le meilleur. Ce ne sera pas différent avec Alderweireld. Il est hors catégorie."