🎥 Le Standard de Liège partage l'enjeu face au Borussia Mönchenglabach

Ce samedi après-midi (14h), le Standard de Liège disputait la dernière joute amicale de sa préparation estivale. Un match de gala à Sclessin contre le Borussia Mönchenglabach, et à la fois un véritable test à moins d'une semaine de la nouvelle saison de Jupiler Pro League.

Ce samedi, le Standard de Liège accueillait le Borussia Mönchenglabach à Sclessin. Le dernier match amical qui clôture la préparation estivale des Rouches avant la première journée de la saison 2022-2023 contre La Gantoise vendredi prochain. Ronny Deila avait choisi d'aligner Noubi au poste de back droit puisque Dewaele était absent de la feuille de match. À noter également l'absence de Bokadi.

© photonews

Les Rouches débuteront la partie en exerçant un gros pressing d'entrée de jeu. La première occasioon sera d'ailleurs liégeoise avec un joli tir enroulé de Dragus qui poussera Sommer à effectuer un bel arrêt (2e). Les Allemands réagiont avec une frappe à distance de Pléa repoussée par Bodart sur la barre (20e). Trois minutes plus tard, Bodart sera à nouveau décisif en repoussant un ballon repris en un temps de Neuhaus (23e) avant de voir Laifis contrer en corner un ballon de Hofmann. Toutefois, Kramer ouvrira le score juste après pour les visiteurs d'une reprise de volée dans la surface (24e), 0-1. Le matricule 16 tentera de revenir au score, mais n'y parviendra pas avant la pause malgré une reprise de la tête d'Emond captée par Sommer (42e).

En début de seconde période, le Standard égalisera via Emond, très bien servi par Dragus (49e), 1-1. Quelques minutes plus tard, Laifis décochera une frappe puissante sur coup franc direct, mais le ballon passera juste à côté (55e). En fin de rencontre, les Rouches se montreront plus dominateurs, mais se heurteront à Sommer à l'image de cette tête d'Emond (70e), de ce tir de Dragus (71e) et d'un envoi enroulé de Canak (84e) captés par le portier suisse. Le score ne bougera plus, le Standard clôture sa préparation par un partage contre le Borussia Mönchenglabach (1-1).

© photonews

Standard de Liège : Bodart, Noubi, Ngoy, Laifis, Calut, Cimirot, Raskin, Amallah (Balikwisha 76e), Dønnum (Boljevic 76e), Dragus (Canak 76e), Emond (Ohio 76e)

Borussia Mönchenglabach : Sommer, Hofmann (Netz 77e), Elvedi (Itakura 46e), Friedrich (Jantschke 46e), Wolf (Quizerra 77e), Kramer, Musel (Sanches 46e), Scally (Walde 77e), Plea (Fraulo 77e), Neuhaus (Hermann 77e), Thuram (Nob 77e)

Arbitre : Arthur Denil

Avertissements : Amallah (45e) ; Wolf (41e)

Buts : Emond (49e) ; Kramer (24e)