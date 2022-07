Supercoupe : la première sélection officielle de Carl Hoefkens est connue

Le nouveau coach de Bruges aura l'occasion de remporter son premier prix de la saison demain.

Bruges et La Gantoise ouvriront officiellement la nouvelle saison demain à l'occasion de la Supercoupe.

Ce sera le baptême du feu en tant que T1 pour Carl Hoefkens, qui a déjà dû trancher pour sa première liste officielle de convoqués. Manquent à l'appel Eduard Sobol et Jack Hendry. L'Écossais semble avoir perdu son duel face à Mechele, Mata, Odoi ou encore Owen Otasowie.

Bjorn Meijer est préféré à Sobol, et Eder Balanta ne sera pas non plus de la partie, il est remplacé par le jeune Lynnt Audoor comme milieu de terrain aux côtés de Mbamba, Vanaken et Vormer.

En attaque, pas de David Okereke non plus, alors que Kamal Sowah a une nouvelle chance après son prêt à l'AZ. Stanley Nsoki sera suspendu. Enfin, Meijer, Larin et Jutgla seront les nouveaux venus, tandis que Charles De Ketelaere est finalement présent.