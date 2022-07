"Il ne fait pas que marquer, il travaille aussi beaucoup"

Eric Van Meir et Jacky Mathijssen sont sous le charme de l'attaquant italien.

Ce samedi, le Sporting d’Anderlecht a convaincu et s’est imposé 3-0 sur le score de 3-0 contre l’Olympique Lyonnais. Durant ce match, Sebastiano Esposito a une nouvelle fois marqué. De quoi mettre Eric Van Meir et Jacky Mathijssen sous le charme.

Sur PlaySport, les deux analystes n’avaient que des louanges à propos de l’Italien : "Il a quelque chose", a débuté Van Meir. "Il a du flair pour marquer des buts et travaille dur. Il ne fait pas que marquer, il sait aussi disputer un match plein".

Car oui, Esposito a marqué un nouveau but contre Lyon, un but important pour Mathijssen. "Ce joueur a apporté beaucoup de confiance dans le vestiaire anderlechtois. Il joue avec beaucoup de confiance et a le soutien du public avant d'entamer la compétition. C’est très important pour ce type de joueur."

L’attaquant italien semble donc un des premiers noms alignés par Mazzù quand il choisit son onze de départ et il y a fort à parier que ce sera encore le cas dans une semaine contre Ostende.