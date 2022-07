Qualifs Champions League : du lourd pour l'Union qui connaîtra son adversaire demain

L'Union retrouvera la Coupe d'Europe presque 60 ans après. Mais les Bruxellois auront très fort à faire s'ils veulent se hisser dans les poules de la prestigieuse Ligue des Champions.

Le club belge entrera en lice lors du troisième tour qualificatif et connaitra son adversaire lundi.

Mais il peut déjà s'attendre à du lourd avec Benfica, les Rangers, le PSV ou le vainqueur de Dynamo Kiev - Fenerbahçe comme adversaire potentiel.

@ChampionsLeague 3rd Qualifying Round Seedings (Draw takes place on 18th July)



League Path



Seeded:

Benfica

Rangers

Dynamo Kyiv or Fenerbache

PSV



Unseeded:

Monaco

Midtjylland or AEK Larnaca

Sturm Graz

Union Saint-Gilloise