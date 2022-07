🎥 Une caméra sur la poitrine, la drôle d'innovation technologique présentée par le FC Cologne

Le FC Cologne a dévoilé une innovation technologique surprenante lors d'un match amical face à l'AC Milan.

Lors de cette rencontre, quelques joueurs du club allemand étaient équipés d'une petite caméra embarquée au niveau du torse. Le résultat, ce sont des images de haute qualité qui nous font vivre certaines phases du match à travers les yeux des joueurs, en immersion totale. Via cette caméra embarquée, on peut ainsi notamment vivre de très près le but d'Olivier Giroud pour Milan (qui l'a emporté 2-1), ou certaines phases arrêtées. Il ne faut cependant pas avoir le vertige, car les images bougent !

Une innovation technologique un peu gadget, donc, mais qui peut aussi permettre à l'avenir une meilleure visualisation de certaines phases. Reste à voir à quel point ces caméras impactent le jeu. En attendant, profitons de ces images inédites.

Le résultat des caméras embarqués sur certains des joueurs du match entre Cologne et le Milan AC! đŸ€©đŸŽ„



