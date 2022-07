Officiel: OHL prolonge le prêt d'un attaquant

Il a pourtant très peu joué la saison dernière, mais sa préparation a convaincu Marc Brys.

L’attaquant de 21 ans Mykola Kuharevych, qui était arrivé le 31 août 2021à Den Dreef, prolonge son prêt d’un an avec OHL. La saison dernière, il a disputé 7 rencontres avec les Louvanistes. Depuis le début de cette saison, il a fait toute la préparation avec le groupe et a marqué en amical contre Charleroi, Amiens et Leicester City.