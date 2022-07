Suite au départ de Xavier Mercier, OHL a un nouveau capitaine

Le Français parti à Ferencvaros, Marc Brys a dû faire le choix de nommer un nouveau capitaine.

OHL a un nouveau capitaine, rôle laissé auparavant à Xavier Mercier. Le maître à jouer parti tenter l'expérience hongroise, le coach Marc Brys a décidé de donner le brassard à Mathieu Maertens (27 ans). Présent au club depuis 2017, le milieu offensif s'est exprimé sur les médias du club.

"C'est chouette que l'entraîneur me choisisse comme capitaine. C'est bon pour ma confiance et ça me donne un coup de boost", s'est-il réjouit.

"Quel genre de capitaine est-ce que je veux être ?", se questionne-t-il. "En général, je suis quelqu'un de calme, mais sur le terrain, je le suis moins. J'essaie de guider mes coéquipiers, de les garder concentrés et de leur donner confiance. Et lorsque les choses ne vont pas aussi bien, de les soutenir. C'est le travail d'un capitaine et je vais essayer de le faire aussi bien que possible."

OHL débute sa saison par un déplacement samedi (18h15) à Courtrai.