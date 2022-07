Zinho Vanheusden en Eredivisie, reculer pour mieux sauter ?

Après une nouvelle saison galère minée par les blessures, le défenseur est prêté à l'AZ Alkmaar.

Comme cela était annoncé d'abord par la presse italienne puis belge, Zinho Vanheusden est prêté par l'Inter Milan à l'AZ Alkmaar, en Eredivisie néerlandaise. Une nouvelle étape qui a des allures de relance, tant le parcours du jeune Diable Rouge (1 sélection) est semé d'embûches depuis quelques années.

Parti du Standard afin de découvrir les équipes de jeunes de l'Inter, Zinho découvre aussi le monde impitoyable du haut niveau, et très jeune, il est déjà confronté aux blessures. En 2017, alors qu'il vient d'intégrer le noyau pro milanais, il se déchire les ligaments croisés du genou gauche. Il ratera 20 matchs, soit près de 200 jours de compétition. Le garçon est solide et revient dans le coup, et on se dit alors que son retour en terres liégeoises est idéal pour sa progression.

Mais à peine un an après sa grave blessure, son genou lâche en play-offs, face à Anderlecht. Retour à l'infirmerie, il se fait opérer et revient à la mi-septembre. Le Standard lui fait confiance malgré tout et lâche environ 12 millions d'euros. Il devient le transfert le plus cher de l'histoire des Rouches. A nouveau, il revient et prouve ses qualités, restées indéniables et intactes. Il est titulaire indiscutable et est promu capitaine sous Montagnier la saison suivante.

Cette fois-ci, il semble lancé, prêt à grimper les échelons. Roberto Martinez voit en lui de grandes promesses et lui offre sa première sélection chez les Diables en octobre 2020, en amical face à la Côte d'Ivoire. La revanche est belle, mais le sort va, à nouveau, s'acharner.

Le 1er novembre, face à Ostende, il s'occasionne une torsion du genou. Le ligament croisé est touché. Les images et le cri de douleur de Zinho résonnent encore dans la mémoire des spectateurs, près de deux ans après.

😩 | Les cris de Vanheusden après sa blessure sont à glacer le sang. Courage, Zinho. 🙏 #STAKVO

De retour seulement en fin de saison et en play-offs, l'Inter respecte son engagement et le reprend pour 16 millions d'euros. Barré dans la défense milanaise par le duo inoxydable Skriniar - de Vrij, Zinho va pouvoir s'épanouir au Genoa.

Au club génois, il est aligné la plupart du temps comme titulaire. Malgré la saison calamiteuse du Genoa, qui enchaîne les défaites très lourdes, le Belge prend du temps de jeu et semble revenir à son meilleur niveau lorsqu'il évolue plus haut dans l'échiquier dès l'arrivée de Blessin. Le Genoa encaisse moins, cela semble aller mieux...

Mais, voilà, c'était écrit : ce satané genou fait à nouveau des siennes. Vanheusden rate la fin de la saison, et ne dispute plus une seule minute à partir de fin février. En mars, son père confie que Zinho n'a "plus le moral". "Mais parfois il n'y a rien à faire, c'est la poisse", déclarait-il au Soir.

© photonews

En Eredivisie, où il est prêté avec option d'achat, le défenseur de 22 ans semble désireux de se relancer. Il s'est dit "très heureux" de débuter cette nouvelle aventure. L'AZ joue les premiers plans en championnat et peut encore espérer disputer la Conference League (1-0 à l'aller face aux bosniens de Tuzla City, retour prévu ce jeudi).

On lui souhaite le meilleur, loin de la "poisse", pour le bien du futur du football belge mais aussi des Diables Rouges, dont la défense appellera tôt ou tard au renouvellement.