(Exclusif) Xavier Mercier revient sur son départ d'OHL : "Le club ne comptait plus sur moi, je n'ai reçu aucune explication !"

Le Français a quitté OHL et la Belgique pour poser ses valises en Hongrie à Ferencváros. Le milieu de terrain va découvrir un nouveau championnat et évoluer pour la première fois de sa carrière sur la scène européenne.

Xavier Mercier a évolué pendant six ans en Belgique où il s’est imposé comme l'un des meilleurs meneurs de jeu de notre championnat avec 23 buts et 43 passes décisives en 146 apparitions. Il a défendu les couleurs de Courtrai (2016-2017), du Cercle de Bruges (2017-2019) et ensuite d'OHL (2019-2022).

Mais, le Français a décidé de quitter la Belgique cet été pour rejoindre Ferencváros, le champion de Hongrie. "J'ai vite senti qu'OHL ne comptait plus trop sur moi pour la saison 2022-2023 alors forcément il fallait trouver un nouveau club. Ferencváros est venu frapper à la porte et a montré beaucoup d'intérêt. Les négociations ont duré un peu plus d'un mois, le club n'a rien lâché et a prouvé qu'il voulait vraiment m'enrôler", nous confie Xavier Mercier. Les Louvanistes ont signé gratuitement Raphael Holzhauser cet été. "Je savais déjà avant son arrivée et sa signature qu'OHL ne m'avait plus dans ses petits papiers. Je n'ai reçu aucune explication et je suis déçu. J'ai fait beaucoup pour ce club et je n'ai reçu aucune reconnaissance au final. Cela a été difficile à accepter", souligne le meneur de jeu.

© photonews

Champion ces quatre dernières années, le club le plus titré de Hongrie (33 titres de champion) n’a pas hésité à dépenser près de 500.000 euros pour le joueur âgé de 33 ans qui a paraphé un contrat de deux saisons. "Une belle preuve de confiance, puis c'est un grand club avant tout. Ils jouent la Coupe d'Europe chaque saison et remportent souvent le championnat hongrois. Rejoindre Ferencváros, c'était franchir également un palier dans ma carrière. Un challenge sportif excitant et un nouveau projet familial. Budapest est une ville extraordinaire, puis je me suis vite adapté et tout se passe bien avec le club. L'intégration s'est très bien déroulée. On enchaîne les matchs des tours préliminaires en Ligue des champions. Pour l'instant, il me manque un peu de temps de jeu, mais cela viendra avec le temps. J'arrive dans une équipe qui a tout gagné depuis quatre ans, et l'effectif a très peu changé. Je me bats pour obtenir ma place, c'est excitant de repartir à zéro à 33 ans. Jouer la onzième place tous les ans, ce n'est pas folichon même si j'étais bien à OHL. C'est le football, il faut toujours s'adapter", ajoute-t-il.

Ce mercredi, les Hongrois disputent le match retour du deuxième tour préliminaire de la Champions League contre le Slovan Bratislava, le champion de Slovaquie. Au match aller, l'ancien capitaine d'OHL était monté à la 72e. "Un véritable bonus dans ma carrière que de disputer des rencontres de Ligue des champions. Une ambiance extraordinaire."

"Si j'ai des regrets concernant le fait de ne pas avoir évolué au sein d'un club du top belge ? Non, c'est ainsi. Lors de la saison 2020-2021 (titre de meilleur passeur), c'était la bonne année, mais personne ne m'a joint par téléphone pour faire part de son intérêt", précise le natif d'Alès. "Je retiens que du positif de mon passage en Belgique. J'ai beaucoup évolué en tant que footballeur mais aussi en tant qu'homme. Je quitte la Jupiler Pro League la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli", a conclu Xavier Mercier qui va tenter de s’adapter au plus vite pour aider son équipe à atteindre ses objectifs avec sa qualité de passes au-dessus de la moyenne.