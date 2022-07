Anderlecht face au Cercle, "une équipe sexy", affirme Felice Mazzù

Le début de calendrier du Sporting d'Anderlecht peut paraître assez simple. Pourtant, un déplacement au Cercle n'est jamais aisé pour le RSCA.

Le Cercle de Bruges a mal entamé sa saison, sur la pelouse du prometteur promu Westerlo. Pour leur première à domicile, les Groen & Zwart voudront lancer cette cuvée 2022-2023 avec une belle performance, et Felice Mazzù s'en méfie. "Un adversaire peu sexy ? Je dirais le contraire. Le Cercle de Bruges est un adversaire très sexy", rectifie-t-il en conférence de presse ce vendredi.

"Depuis que Dominik Thalhammer a repris le Cercle en main, ils exercent un énorme pressing. C'est l'équipe qui a le plus de volume de course en Europe, le plus d'intensité dans les courses. Et ça, pour moi, c'est très intéressant", explique Mazzù. "Quand on voit le nombre de points pris depuis son arrivée, c'est que c'est une très bonne équipe".

Un groupe comparable à celui de la semaine passée

Pas de changements, côté RSCA, par rapport au match contre Ostende. "Sergio Gomez va mieux, mais n'est pas encore disponible. Il a repris l'entraînement collectif. J'ai confiance en notre staff médical, ils s'occupent bien de lui. Killian Sardella et Marco Kana ne sont pas encore à 100% non plus".