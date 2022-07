Jos Daerden se réjouit du début de saison des Jong Genk : "Au moins six ou sept joueurs vont percer dans le football professionnel"

Jos Daerden (67 ans) est analyste tactique au Jong Genk depuis cette saison. Il se dit très impatient de voir débuter l'aventure Challenger Pro League de l'équipe U23 de Genk, qui a remporté le championnat la saison dernière.

"Nous entrons dans cette histoire avec l'ambition de rester fidèles à notre philosophie. Nous allons le faire avec notre jeunesse et notre façon de jouer au football. C'est pourquoi nous avons consciemment choisi de ne pas attirer de joueurs plus âgés et expérimentés", a expliqué Jos Daerden dans une interview accordée à Het Belang van Limburg.

L'arrivée d'équipes U23 n'a pas été accueillie positivement dans certains clubs. Selon Daerden, il s'agit de toute façon d'un enrichissement. "Avant, nous devions prêter les jeunes joueurs pour voir ce qu'ils valaient dans le football masculin. Maintenant, ils peuvent rester à bord et proposer de vrais matchs juste en dessous du plus haut niveau. De cette manière, vous créez un nouveau vivier de joueurs. Notez-le : au moins six ou sept membres de ce noyau vont percer dans le football professionnel. Si ce n'est pas à Genk, alors dans des clubs plus petits", a conclu Daerden.