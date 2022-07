Renaud Emond : "Il y a un renouveau au Standard depuis l'arrivée de Ronny Deila"

Après son partage contre La Gantoise vendredi dernier (2-2), le Standard de Liège se déplace à Genk lors de la deuxième journée de Jupiler Pro League ce dimanche.

Le Standard de Liège a montré un visage séduisant la semaine dernière. Réduit à dix dès le quart d'heure de jeu, le matricule 16 est parvenu à arracher le partage contre La Gantoise. Depuis l'arrivée de Ronny Deila, il y a une nouvelle dynamique en bord de Meuse. "Avec l'arrivée du coach, on sent qu'il y a un renouveau et cela fait beaucoup de bien. Un technicien complet qui essaie de remettre une bonne ambiance et de créer une famille dans le vestiaire, et cela se sent sur le terrain. Ce point pris contre Gand a fait beaucoup de bien au moral et permet de travailler sereinement", a confié Renaud Emond en conférence de presse.

Les Rouches se portent mieux alors que l'équipe a peu changé. "Ronny Deila a mis en place une tactique qui est claire pour tout le monde : un pressing haut que l'on exerce bien. On travaille bien et on est sur la bonne voie. L'ambiance à Sclessin était vraiment bonne et cela a fait du bien à tout le monde. On veut renouer le contact avec nos supporters et passer de bons moments avec. On veut repartir sur de nouvelles bases après la saison dernière. Tous ensemble afin de permettre au Standard de retrouver sa place", a souligné l'ancien joueur de Waasland-Beveren.

"On va à Genk avec une certaine dose de confiance"

Ce dimanche, le Standard croisera le fer à la Cegeka Arena avec le KRC Genk. "Un équipe impressionnante contre qui ce sera très compliqué. Il faudra savoir faire le gros dos, mais on va là-bas avec une certaine dose de confiance, et on veut prendre les trois points. La semaine mouvementée de Genk ? Il y a eu quelques chamboulements (départ d'Ito à Reims, Dessers dans le viseur de Copenhague, Oyen blessé, ndlr.), mais ils ont un gros noyau, et de qualité", a expliqué le buteur liégeois.

Quel objectif pour le Standard de Liège cette saison ? "C'est encore tôt pour le dire, mais on a envie d'être dans le top huit et de se battre pour une place européenne", a conclu un Renaud Emond positif pour la suite;