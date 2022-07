La première officielle d'Alfred Schreuder a tourné au vinaigre : "Inacceptable d'encaisser cinq buts"

L'ancien entraîneur de Bruges a connu une première officielle compliquée à domicile face au grand rival.

Le PSV a fait sensation en remportant le Johan Cruijff Schaal (Supercoupe) à Amsterdam, sur le score de 3-5. Une partie animée, rythmée et riche en buts et pleine de tension comme on espère le voir chaque week-end, mais pour Alfred Schreuder la soirée était bien moins palpitante.

En effet, ce dernier est conscient que des choses doivent changer après cette claque : "J'ai vu beaucoup de progression dans notre jeu offensif. Mais encaisser cinq buts est inacceptable. C'est inquiétant même. Nous devons commencer par mieux défendre, et rapidement", a déclaré l'ancien entraîneur du Club de Bruges après la partie.

Schreuder a donné sa chance à Jay Gorter dans les buts. Mais le gardien de 22 ans a commis des boulettes qui ont coûté des buts à l'Ajax : "Non, je ne regrette pas de l'avoir titularisé. C'est trop facile de changer et dire que Remko Pasveer sera titulaire pour notre premier match de championnat la semaine prochaine", poursuit le successeur d'Erik ten Hag.

"Nous avons également mal défendu. Nous avons très bien commencé et avons fait 1-0. Ensuite, nous n'avons pas réussi à marquer un deuxième but. Ce n'est qu'après le carton rouge de Calvin Bassey que j'ai eu l'impression que les choses allaient se compliquer", ponctue Schreuder qui lancera sa saison au Fortuna Sittard.