Le mea culpa de Davy Roef : "Les gens ne retiendront que votre dernier match..."

La Gantoise commence sa saison par un 2/6, et Davy Roef s'est un peu troué sur le corner amenant le but égalisateur de STVV...

Le portier des Buffalos sait que La Gantoise a connu un match un peu galère contre Saint-Trond. "Notre première période était bonne, mais la seconde était plus compliquée. STVV a mis la pression et ils se sont créés des occasions", reconnaît Davy Roef après le partage (1-1) arraché en fin de rencontre par les Canaris. "Sur le corner, je voulais aider l'équipe et je passe sous la balle...tout le monde a bien vu que c'était une erreur, que puis-je dire. C'est dommage et ça nous coûte des points".

Roef le sait : il a beau sauver les meubles, les gens ne retiendront que son erreur. "J'avais fait quelques arrêts, et j'en referai. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus", assure-t-il. "Au final, les gens ne retiendront que votre dernier match. La semaine prochaine, je dois donc repartir de zéro".