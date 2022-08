Quand Ronaldo (le Brésilien) parle de...Charles De Ketelaere

Lors d'une interview avec Ronaldo, la Gazzetta dello sport lui a demandé son avis...sur Charles De Ketelaere, qui arrive à Milan. L'ancien buteur des Rossoneri n'a pas vraiment su répondre.

Ronaldo (Luis Nazario de Lima) est actuellement président du Rayo Vallecano, en Liga, et suit donc toujours d'un oeil attentif le football européen. Cependant, quand la Gazzetta dello sport lui demande ce qu'il pense de Charles De Ketelaere, nouvelle recrue de l'AC Milan, le Brésilien ne sait pas trop quoi répondre. "Pour être honnête, je ne le connais pas très bien. Et j'ai l'impression que pour évaluer au mieux un joueur, il faut l'avoir vu jouer suffisamment, avec Bruges mais aussi en équipe nationale", reconnaît Ronaldo.

L'ancien attaquant milanais (20 matchs et 9 buts en 2007-2008, à la fin de sa carrière européenne) connaît toutefois les qualités de CDK. "De la qualité technique, de la vista et une touche moderne sont toujours bienvenus", estime-t-il. "Cela peut être le joueur dont Milan a besoin. C'est un onze qui a déjà prouvé être solide". Nul doute que Ronaldo découvrira un peu mieux Charles De Ketelaere lors de la saison à venir. Du moins on l'espère.