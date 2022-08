Carl Hoefkens commente le cas Ekkelenkamp : "S'il ne vient pas, je ne devrais pas avoir d'opinion sur lui"

Le coach du Club de Bruges a commenté le mercato actuel.

Ce jeudi en conférence de presse, comme le relaye le Nieuwsblad, Carl Hoefkens a été invité à parler du cas Jurgen Ekkelenkamp, qui aurait finalement tourné le dos au Club de Bruges et décidé de rejoindre l'Antwerp. "Je l'ai déjà dit : je ne m'intéresse qu'aux joueurs qui sont ici et avec lesquels je peux travailler", a débuté l'ancien adjoint de Schreuder. "Si Ekkelenkamp ne vient pas, comme c'est le cas maintenant, alors c'est un joueur sur lequel je ne devrais pas avoir d'opinion. C'était ma vision dès le premier jour et cela ne changera pas."

Autre transfert, différente issue, avec le départ tant redouté de Charles De Ketelaere à l'AC Milan. "Toutes les parties ont un bon sentiment à ce sujet", assure Hoefkens. "Si vous pouvez laisser un joueur de votre académie de jeunes aller au champion d'Italie pour un montant record, alors vous en tant qu'entraîneur et club n'êtes que fiers. Et même le joueur est très content aussi."

Toutes les parties ont un bon sentiment autour du transfert de De Ketelaere

Autre joueur cité sur le départ, également du côté du Milan, mais qui est toujours là : Noa Lang. "Ce n'est pas une situation facile pour Noa, mais je suis très content de la façon dont il gère la situation", a-t-il répondu de manière énigmatique. "C'est un joueur qui peut encore faire la différence, ce sur quoi je compte énormément. Cela ne va pas changer."

Enfin, du travail reste à fournir sur le marché des transferts concernant la défense. Bruges a encaissé 4 buts en deux matchs et devra faire sans Stanley Nsoki, parti à Hoffenheim. "On ne cherche pas exactement des renforts à l'arrière. Je pense que nous sommes suffisamment armés. Où est-ce que je veux des renforts ? Je préfère garder ça en interne. Nous avons encore un mois pour rendre notre noyau compétitif pour toute une saison."