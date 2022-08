Aventure exotique pour Frank Dauwen qui devient l'adjoint d'Ivan Vukomanovic

Frank Dauwen devient entraîneur adjoint des Kerala Blasters, qui ont terminé quatrième en Inde la saison dernière. Il sera l'assistant d'Ivan Vukomanovic, l'ancien T1 du Standard. Frank Dauwen succédera à Stephan Van Der Heyden aux Kerala Blasters, qui n'a pas voulu prolonger son contrat.

I decided not to extend my contract with Kerala Blasters in India. The memories of the extraordinary season and their unique fanbase will be in my heart forever. Hope to be back one day. Waiting where the beautiful game will take me next. Open to offers worldwide #YennumYellow pic.twitter.com/pR1mHwkiG6