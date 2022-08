Selim Amallah : "J'aimerais bien marquer dans le jeu maintenant"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège a remporté son premier succès de la saison lors de la troisième journée de Jupiler Pro League après avoir pris la mesure du Cercle de Bruges (2-0) grâce à deux penaltys transformés par l'international marocain.

Les supporters du Standard de Liège ont enfin pu pouvoir faire la fête ce dimanche après-midi après la victoire contre le Cercle de Bruges. "Ces images font vraiment plaisir", a confié d'emblée Selim Amallah au micro d'Eleven Sports. "Cette victoire fait du bien. On travaille pour prendre des points et avancer dans la bonne direction. Et cela se voit sur le terrain, le travail paie", a souligné le meneur de jeu des Rouches.

Le matricule 16 s'est imposé grâce à deux penaltys, mais a enregistré également une clean sheet. "On a laissé très peu d'occasions au Cercle malgré les deux penaltys. On a été meilleurs dans le jeu que notre adversaire qui mettait en place un jeu plus direct. On a su rester calmes et aller de l'avant. On savait que ce ne serait pas un match facile, mais on était préparés", a expliqué l'auteur du doublé.

L'international marocain a marqué trois buts sur penalty depuis le début de cette saison, et il tire à chaque fois à gauche. Les gardiens sont prévenus. "Je tire après avoir anticipé le gardien car je vois au dernier moment où il veut plonger. J'aimerais bien marquer dans le jeu maintenant", a prévenu Amallah.