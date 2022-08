Eupen n'est pas parvenu à réitérer l'exploit : "C'était moins bien que la semaine dernière mais l'adversaire était meilleur"

Après 10 minutes de jeu, il semblait que le match était déjà plié à la Cegeka Arena entre Genk et Eupen. Néanmoins, les Pandas se sont battus jusqu'au bout et ont presque réussi à réaliser un coup d'éclat contre le Racing Genk. Score final : 4-2.

Après s'être offert le scalp du Club de Bruges la semaine dernière, Eupen rêvait d'en faire autant contre Genk, en vain. "Nous avons eu quelques occasions, comme juste avant la mi-temps, et quand vous marquez, c'est un match complètement différent. Mais au final, la victoire de Genk était bien méritée. C'était moins bien que la semaine dernière, mais l'adversaire était meilleur", a déclaré le joueur d'Eupen Yentl Van Genechten après le match.

Yentl Van Genechten a quitté Genk cet été pour rejoindre Bernd Storck à Eupen. "C'était bien que je puisse jouer dans ce stade. Je me suis assis ici de nombreuses fois sur le banc mais je n'ai jamais joué", a poursuivi Van Genechten.

Avec une passe décisive, il a ramené Eupen à un but de Genk. Après Charleroi, le Club et Genk, Eupen affronte l'Antwerp lors de la prochaine journée de championnat. "C'est dur, mais je pense que c'est mieux de les rencontrer maintenant qu'en milieu de saison. Maintenant, il y a souvent encore du travail à faire par les équipes et nous avons plus de chance de décrocher quelque chose. J'espère que nous ferons de même contre Anvers la semaine prochaine", a conclu le défenseur eupenois.