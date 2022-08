L'homme du match: Kayembe, sur tous les fronts

Joris Kayembe n'a pas joué à sa place de prédilection, mais il a brillé dans cette nouvelle position.

C'était l'un des changements effectués par Edward Still par rapport à la réception d'Ostende. Joris Kayembe a été aligné dans le trio défensif de Charleroi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce changement a fonctionné. Non seulement le Diable Rouge a été excellent défensivement, mais il a aussi beaucoup apporté en possession de balle comme l'affirme le coach des Zèbres.

"Son aide dans le contrôle de la possession est un des facteurs de ce replacement. Joris est très excellent dans l'analyse qu'il peut faire du jeu, en fonction des espaces. Il sait s'il faut se positionner plus haut, plus bas, plus fermé, et ce, en fonction de l'adversaire. On sait aussi qu'il peut ressortir le ballon balle au pied dans l'espace et casser une ligne, voir deux, avec ses passes".

Mais surtout, Kayembe a progressé : "Le premier facteur de ce replacement, c'est le secteur défensif. La saison dernière, son instinc défensif posait question. Il a progressé dans ce domaine. Aujourd'hui, il a fait de bonnes interventions défensives, ce qui montre qu'il est à l'écoute et qu'il progresse vite. Chapeau à lui. De plus, on n'a pas encaissé aujourd'hui, pour la première fois de la saison, et c'est positif".

Pour toutes ces raisons, nous avons désigné Joris Kayembe "homme du match".