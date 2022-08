Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 15/08: Meunier - Vanaken - Tchaouna - Maupay - Matijas - Hauge - Bernardo Silva - Collado Gutiérrez

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Meunier - Vanaken - Tchaouna - Maupay - Matijas - Hauge - Bernardo Silva - Collado Gutiérrez

Genk va remplacer Dessers par...Ally Samatta, un ancien de la maison

Les Limbourgeois rapatrient leur attaquant, deux ans et demi après son départ. (Lire la suite)

Dortmund a fixé son prix pour Thomas Meunier

Le Belge est sur les tablettes du FC Barcelone. (Lire la suite)

Retour en Belgique pour l'ancien Malinois Hassane Bandé ?

De retour de prêt, le Burkinabé pourrait changer d'air durant ce mercato et quitter l'Ajax. (Lire la suite)

Cible d'Anderlecht et de Bruges, Wilfried Gnonto (Zurich) pourrait rejoindre Leicester City

Le jeune attaquant italien intéresse aussi en Premier League. (Lire la suite)

Benjamin Bouchouari va s'engager à Saint-Etienne

Nouvelle étape dans la carrière de Benjamin Bouchouari (20 ans). Il s'apprête à rejoindre les Verts. (Lire la suite)

Bruges recale un club anglais pour Hans Vanaken

Le Club de Bruges ne veut pas voir partir son capitaine. (Lire la suite)

Manchester City aurait fixé le prix de Bernardo Silva

Dat de relatie tussen Manchester United en Cristiano Rolando verzuurd is, dat is een 'understatement'. Gelukkig is er mogelijks een uitweg naar Spanje. (Lire la suite)

Manchester City prête Kaky

Acheté près de 10 millions d'euros à Fluminense en avril 2021, le Brésilien Kaky avait rejoint Manchester City en octobre dernier.

Pour sa première demi-saison chez les Citizens, l'ailier de 19 ans a surtout brillé avec la réserve en inscrivant 6 buts et en délivrant 4 passes décisives en 13 matches de PL2. Il ira s'aguerrir au Portugal cette saison du côté de Paços Ferreira.

Nottingham Forest ne compte pas arrêter son mercato XXL et cible un coéquipier de Trossard à Brighton

Nottingham Forest semble inarrêtable dans cette fenêtre de transferts. Les Londoniens aimeraient davantage renforcer leur attaque. (Lire la suite)

Mohamed Camara rejoint l'AS Monaco

Après avoir vendu Aurélien Tchouameni au Real Madrid pour 100 millions d'euros bonus compris, l'AS Monaco pallie son départ avec la signature du milieu de terrain Mohamed Camara, en provenance du Red Bull Salzbourg.

L'Atalanta prête Ebrima Colley en Turquie

L'Atalanta prête Ebrima Colley en Turquie. L'ailier gauche international gambien de 22 ans est prêté du côté de Karagümrük.

📣Ebrima Colley Karagümrük'te.🔴⚫️



Atalanta'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kiralık olarak renklerimize bağladık. pic.twitter.com/cA0pCQwmHg — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 13, 2022

Giovanni Lo Celso est de nouveau prêté par Tottenham

Giovanni Lo Celso (26 ans) est de nouveau prêté par Tottenham à Villarreal pour la saison 2022-2023.

¡Sí, sí, sí, Lo Celso ya está aquí!



¡Qué bueno que volviste, @LoCelsoGiovani! 🇦🇷🖊️ pic.twitter.com/pt244t1ISk — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 14, 2022

Anderlecht lorgne Loum Tchaouna (Stade Rennais)

Les Mauves n'ont pas fini leur mercato. Sur ce dossier, la concurrence pourrait être rude. (Lire la suite)

Nottingham Forest s'attache les services de Remo Freuler

Nottingham Forest s'offre Remo Freuler (30 ans). Le milieu de terrain international suisse (46 capes, 6 buts) évoluait depuis janvier 2016 à l'Atalanta Bergame, où il s'est forgé une belle réputation en Serie A. La Dea récupère environ 9 millions d'euros dans cette opération.

Marc Bartra file en Turquie

Le Real Betis officialise le départ de Marc Bartra. Le défenseur central international espagnol s'est engagé avec Trabzonspor, en Turquie.

Manchester United prête Ethan Laird

Ethan Laird quitte Manchester United en prêt et rejoint les Queens Park Rangers en prêt.

Le Barça prête Alex Collado

Alex Collado rejoint Elche. Le Club et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le prêt du milieu de terrain polyvalent pour une saison.

💚 BIENVENIDO 𝗔́𝗟𝗘𝗫 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗔𝗗𝗢 🤍



🔥 Bienvenido a un Club histórico y centenario 💯



✨ @AlexCollado_ ✨ pic.twitter.com/RA1411hs5N — Elche Club de Fútbol 🌴🥇 (@elchecf) August 15, 2022

L'Antwerp sur le point de céder Davor Matijas...au Beerschot

Dernier dans la hiérarchie des portiers à l'Antwerp, il devrait rejoindre l'autre club de la ville, le Beerschot. La presse flamande annonce que cela devrait se faire très rapidement. (Lire la suite)