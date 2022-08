Dominik Thalhammer ne blâme pas ses joueurs : "Mon équipe méritait de gagner"

Dominik Thalhammer a estimé que ses joueurs méritaient de gagner samedi soir. Bien que les choses ne se passent pas aussi bien qu'au lendemain de sa nomination, l'entraîneur du Cercle a dressé un bilan positif après le match contre le KV Malines.

"Bien sûr, je me sens très désolé pour mon équipe", a déclaré l'Autrichien en référence au résultat (0-0). "Nous avons joué les 90 minutes complètes de manière très structurée". Thalhammer est d'avis que le résultat final ne reflète pas correctement l'image du jeu. "Mon équipe méritait de gagner."

Contrôle

Si une équipe pouvait prétendre aux trois points, c'était bien le Cercle. Surtout au vu de la fin du match, même si le jeu n'était pas non plus très impressionnant. "Nous avons tout contrôlé et avons eu deux ou trois grosses occasions. Ils ont eu un bon tir au but et c'était tout de leur côté", a justifié Thalhammer. "Nous devons nous récompenser. En dehors de la perte de points, je n'ai rien de négatif à dire. Mon équipe a tout donné."