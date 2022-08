"En deuxième période, on a arrêté de jouer"

Christophe Lepoint a vu son équipe changer de visage en seconde période.

Christophe Lepoint, capitaine des Métallos, a été replacé en défense centrale ce samedi contre le Sporting de Charleroi. Ce plan a presque fonctionné parfaitement puisqu'à quelques minutes près, Serainf prenait un bon point contre les Zèbres.

L'ancien joueur de Mouscron regrettait, après la rencontre, que la deuxième période n'ait pas été à la hauteur de la première. Selon lui, Seraing doit se regarder dans un miroir.

"On avait le match en main en première mi-temps selon moi, Charleroi n'avait pas d'occasion. En deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer. On balançait des longs ballons et j'ai demandé aux autres de recommencer à jouer au foot pendant la pause boisson. Je savais que ça allait se jouer sur contre-attaque et on se prend un but sur un ballon dans le dos. C'est frustrant, car on voulait absolument prendre des points. On va se serrer les coudes et relever la tête. On doit maintenant se concentrer sur le prochain match à Eupen."

Le déplacement à Eupen ne sera pas un match à 6 points, mais très important dans l'optique du maintien.