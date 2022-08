Challenger Pro League : le SL 16 tient le nul face au Beerschot, Deinze s'en sort de justesse face au Jong Genk

Les jeunes du Standard ont accroché le Beerschot pour leur première à Sclessin, tandis que le Jong Genk n'a été battu que de justesse à Deinze.

Après un premier match très plaisant au Club NXT, le SL 16 (les jeunes du Standard) disputaient leur première à Sclessin face au Beerschot. Un premier gros test donc, dans un stade un peu vide, mais un test relevé haut la main ou presque. Prenant le jeu à leur compte, les Rouches ont ouvert le score à la 41e sur un magnifique centre signé du vétéran Duplus, qui trouve la tête de Kuavita (0-1). Au retour des vestiaires cependant, le SL 16 encaissera l'égalisation des oeuvres de Léo Seydoux (1-1, 46e).

Face à un Beerschot très physique mais franchement peu flatteur dans le jeu, les jeunes Standardmen obtiendront finalement un penalty transformé par El Fanis à la 82e, et espéreront donc décrocher leur première victoire. Déception cependant pour les hommes de Joseph Laumann qui prendront le but égalisateur (2-2) dans la foulée via Alhassan. Le SL 16 reste cependant invaincu, tout comme les Rats qui avaient gagné leur premier match.

Deinze cale encore face aux gamins

Frustré au RSCA Futures la semaine passée, Deinze enchaînait avec un deuxième match face à des U23, cette fois ceux de Genk. Autant dire qu'encore perdre des points aurait fait mauvais genre. Et Jellert Van Landschoot lance bien Deinze dès la 8e (1-0). Après une très grave blessure du jeune Et-Taïbi qui sort sur civière, le Jong Genk se ressaisit et égalise via le grand talent Mika Godts (1-1, 27e).

Et alors que Quintero Leon avait mis Deinze sur la voie d'une première victoire à l'heure de jeu (2-1), le Jong Genk prouvera encore ses qualités : le tout jeune Sekou Diawara (18 ans) s'offrira un troisième but en deux matchs et pensera arracher le match nul (85e, 2-2). Ce sera finalement une cruelle désillusion puisqu'au bout de l'interminable temps additionnel (90e+...8), Leon plantera son second but et donnera les trois points à Deinze, qui évite de perdre de nouveaux points face à des U23. Mais tout le monde est prévenu en Challenger Pro League : les jeunes ne sont pas à sous-estimer.