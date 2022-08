La matûrité de Vanaken: "Il a déjà connu ce type de situation"

Cité à West Ham, Hans Vanaken reste cependant concentré sur les matches du Club de Bruges.

Hans Vanaken est donc sur la liste de West Ham. Mais est-ce que Carl Hoefkens va essayer de convaincre son double Soulier d’Or de rester dans la Venise du Nord. « Hans sait que mon respect pour lui en tant que footballeur et homme est élevé », a déclaré le coach du Club ce vendredi en conférence de presse. « Pour le moment, le Club a dit non à ce transfert, et Hans s’est bien entraîné durant la semaine. Il est occupé par le match de Courtrai. Pourquoi il reste concentré de la sorte ? Car il a de l’expérience et a connu beaucoup d’épreuves. Il a aussi déjà connu cette situation ».

Carl Hoefkens va de ce fait trembler jusqu’à la fin du mercato estival, qui se terminera le 6 septembre. Le club de Bruges doit de son côté poursuivre sur sa lancée et s’appuyer sur la victoire à OHL. Cette rencontre se fera avec Nusa et Skov Olsen, mais sans Buchanan. « Il sera absent pendant quelques semaines encore », affirme Hoefkens. Enfin, Ordonez a été intégré dans l’équipe A. « Joel Digère parfaitement son transfert chez nous, il est alors logique de l’intégrer immédiatement avec nous », conclut l’ancien Diable Rouge.