Merveille Bokadi après la nouvelle débâcle du Standard : "Il ne faut pas s'inquiéter"

L'international congolais a eu droit à sa première titularisation de la saison avec le Standard de Liège ce dimanche soir lors de la défaite contre OHL (1-3). L'ancien joueur du TP Mazembe a même eu droit à une surprise avant la rencontre.

Merveille Bokadi aurait aimé que le Standard de Liège renoue avec la victoire ce week-end. "C'est difficile, surtout quand on regarde notre première période qui était bonne. Nous ne parvenons pas à convertir nos occasions. Quand tu ouvres le score, tu plonges l'adversaire dans le doute, et cela t'aide pour la suite de la rencontre... OHL a été très efficace ce dimanche", a confié le joueur âgé de 26 ans.

Pourtant en supériorité numérique, les Rouches ne sont pas parvenus à renverser la situation en seconde période. "Nous avons continué à attaquer pour revenir au score, mais ça n'allait pas au fond. Puis on prend ce troisième but. Ce n'est pas évident. Il ne faut pas baisser la tête et rester fort mentalement. On n'a joué que cinq matchs pour le moment et il ne faut pas s'inquiéter", a souligné le défenseur central.

Excédés, mais aussi furieux, les supporters ont réclamé des transferts à Sclessin. "Ils sont déçus et c'est normal. Si nous avons besoin de renforts ? C'est la direction qui décide pour les arrivées, et on verra bien. Néanmoins, je ne pense pas que ce soit ça le problème. On doit progresser et montrer plus sur le terrain", a précisé celui qui fêtait sa première titularisation de la saison. "Je revenais de blessure et le coach a compris qu'il me fallait un peu de temps pour revenir à 100% et éviter également une rechute. Cette surprise pour mon centième match m'a fait plaisir et m'a touché. Je ne m'y attendais pas", a conclu celui qui a été mis à l’honneur pour sa centième rencontre en rouge et blanc avec une vareuse spéciale reçue des mains du directeur général, Pierre Locht.