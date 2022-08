Nouvelle offre de West Ham, Bruges refuse toujours de laisser filer Hans Vanaken

Récemment, il semblait que le Club de Bruges entrouvrait la porte à un départ de Hans Vanaken. Le meneur de jeu des Blauw & Zwart déclarait lui-même, après la victoire contre Courtrai, qu'il pensait sérieusement cette fois à quitter le Club. À 30 ans, il pense en effet avoir fait le tour de la question, et le train ne repassera peut-être plus.

Une condition était posée : que Bruges ait trouvé le successeur de Vanaken au moment de le laisser filer. Mais West Ham United devait également offrir un montant suffisant pour convaincre la direction brugeoise. Et selon Fabrizio Romano, la dernière offre londonienne est insuffisante. West Ham aurait offert 11 millions d'euros, soit trop peu aux yeux du Club, malgré divers bonus. Alors que la fin du mercato approche et que trouver un remplaçant de calibre international sera un défi, Bruges veut absolument toucher un montant plus élevé. Le temps presse...

West Ham have submitted a new bid for Hans Vanaken. €11m guaranteed fee plus add-ons, but it’s not enough to convince Brugge. 🚨🇧🇪 #WHUFC



It’s unlikely that Club Brugge will let their captain leave 9 days before end of transfer window for anywhere near that offer. pic.twitter.com/plbmAtaTSR