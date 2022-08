Isaac Mbenza, triste première: "Pas de honte à prendre trois buts contre Bruges"

Isaac Mbenza était titulaire pour la première fois de la saison. S'il aura eu deux belles opportunités, il n'aura pas su trouver le chemin des filets.

On se demandait qui allait accompagner Benbouali en front de bandière à Charleroi, Edward Still a choisi Isaac Mbenza. L'ancien joueur de Montpellier a plutôt bien tiré son épingle du jeu dans le rôle de second attaquant (ou ailier intérieur, comme l'appelle Edward Still) avant d'être en vrai 9 au début de la seconde période.

Déçu du résultat, il préférait voir le positif. "On a plutôt bien joué ce soir. C'était quand même contre Bruges. Sans manquer de respect aux autres équipes, c'est un favori au titre qui joue l'Europe. On avait bien commencé le match, puis malheureusement, on a encaissé trois buts. Ce n'est pas une honte d'en prendre trois contre Bruges. On doit repartir de l'avant. Ma position sur le terrain ? J'aime bien jouer dans cette zone, mais pour la suite, il faut demander au coach."

Le coach, justement, a son avis sur la question : "Pour nous, Isaac n'est pas un numéro 9. D'ailleurs, ses meilleures rencontres avec Montpellier ou Huddersfield, c'était en position d'ailier intérieur. Il apporte beaucoup, car avec ses déplacements, il peut aller vers l'extérieur ou même dans le rectangle."

Voilà l'ancien montpeliérain fixé.