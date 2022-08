Plus de joueurs sur le banc? Seul le Club de Bruges s'y oppose

Les clubs de la Jupiler Pro League veulent pouvoir mettre plus de remplaçants sur le banc. C'est ce que révèle une étude de Het Laatste Nieuws sur les clubs belges. Seul le Club de Bruges s'y opposait.

Dans la Pro League, les clubs sont autorisés à mettre sur le banc un maximum de sept remplaçants. En Angleterre, il y en a neuf, en Espagne et aux Pays-Bas douze, et en Italie même quinze. Cela offre évidemment plus de flexibilité et de possibilités de jeu.

Het Laatste Nieuws a contacté quinze clubs de première division. Seul le Club de Bruges était contre. L'argument selon lequel les jeunes auraient plus de chances n'est pas valable selon le Club. Un plus grand nombre de joueurs de banc ne signifie pas nécessairement que les jeunes joueront plus souvent, annoncent-ils dans la Venise du Nord.

Dans le reste des clubs, davantage de remplaçants serait important. Mark Van Bommel (Antwerp) a exclu Birger Verstraete et Viktor Fischer du groupe le week-end dernier en raison de cette règle. Danny Buijs, l'entraîneur du KV Mechelen, a également dénoncé ce problème récemment. "Je suis autorisé à sélectionner cinq joueurs de moins qu'aux Pays-Bas. À cause de cela, je dois décevoir les joueurs, surtout les jeunes, chaque semaine", a-t-il dernièrement déploré.

Est-ce qu'on va vers un changement de règlement ? Réponse dans les prochaines semaines.