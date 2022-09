Nordin Jbari : "Il n'y a que le Club de Bruges qui sait se payer Yaremchuk en Belgique"

Désormais consultant, Nordin Jbari (47 ans) est passé durant sa carrière de joueur par La Gantoise avant de rejoindre le Club de Bruges. L'ancien Diable Rouge nous a livré ses impressions sur le transfert de Roman Yaremchuk, le mercato de Bruges, et la rivalité entre les deux clubs flandriens.

Sensation à La Gantoise lors de la saison 1996-1997, le jeune attaquant Nordin Jbari (22 ans à l'époque) décide alors de rejoindre le Club de Bruges lors du mercato estival. Pour ses retrouvailles avec La Gantoise, le 9 août 1997, il marque et part célébrer vers ses nouveaux supporters.

"Il n'y avait pas eu de mécontentement de la part des supporters gantois, parce que j'avais quelque chose de très fort avec eux même si je n'y ai joué qu'une saison", nous confie Nordin Jbari. "Il faut bien sûr respecter les supporters, mais je trouve toujours cela hypocrite de ne pas célébrer contre son ancien club. Aujourd'hui, c'est à la mode de ne pas célébrer. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Je n'aurais jamais pu jouer à un autre poste d'attaquant parce que quand vous marquez il y a une explosion en vous qui est extraordinaire. Je ne vois pas où est le manque de respect quand on est content d'avoir marqué. Après évidemment il ne faut pas aller chambrer vos anciens supporters."

"Il y avait déjà une rivalité entre les deux clubs", continue Jbari. "Parce que c'est un derby des Flandres. Mais cette rivalité a énormément grandi. Gand était avant le petit frère de Bruges, et ces dernières années Gand essaye de devenir le frère. Gand essaye de rester à niveau pour embêter cette équipe brugeoise."

La Gantoise, dans l'ombre de son "grand frère", semblait prendre son envol à l'heure de gagner le premier titre de champion de Belgique de son histoire en 2015. "Après le titre, j'avais l'impression que Gand allait encore grandir. Mais il faut être honnête de dire que ça a un peu stagné. Ils n'ont jamais réussi à revenir au niveau affiché lors du titre", nous livre le consultant.

Bruges, le grand frère souverain en son pays

Triple champion en titre, le Club de Bruges a réalisé un mercato de feu, dépensant près de 50 millions d'euros et vendant pour plus de 55 millions. "Il faut aussi être honnête de dire que Bruges survole maintenant le championnat, du point de vue football mais aussi du point de vue économique. Ca reste compliqué d'aller les chercher au vu de leur projet, que ce soit pour Gand ou pour une autre équipe. A un moment donné, avec la nouvelle direction, le Club de Bruges est passé à un niveau supérieur. Financièrement, Bruges a à sa tête une personne qui a beaucoup d'argent tandis que Gand fonctionne autrement : c'est d'abord le club qui doit bien fonctionner. A Bruges, si jamais il y a un problème, le président a les moyens d'aligner la différence."

"Sportivement, ça a aussi très bien fonctionné. Les résultats ont été très bons, ils se sont modernisés et sont parvenus à grandir. Ils ont beaucoup d'ambitions, et à Gand il y en a un peu moins que prévu. Pour savoir rivaliser aujourd'hui, il faut être très malin. Il faut trouver des joueurs qui coûtent pas cher et qui peuvent rapporter, comme Gand a fait avec Jonathan David par exemple", explique Jbari.

Yaremchuk et Jutgla, ca va péter des flammes

Dernière recrue des Brugeois : Roman Yaremchuk, qui est passé par Gand avant de rejoindre le Benfica. L'Ukrainien à côuté 16 millions d'euros hors bonus et devient le joueur entrant de plus cher de l'histoire du football belge. "Il n'y a pas un club belge à part Bruges qui sait se payer un joueur pareil. Je trouve que 16 millions c'est un peu beaucoup. 10 millions je pense que ça aurait été bien. Mais Bruges a les moyens et ça ne les met pas en danger financier."

"Ils ont aussi recruté Jutgla, qui est très fort", poursuit l'ancien Diable Rouge. "Ces dernières années, Bruges avait joué avec un 9 qui était un peu plus costaud. Jutgla a un profil différent."

"Avec Yaremchuk, ils reviennent un peu aux bases - mais il sait aussi partir en profondeur. C'est le genre de joueur qui peut rendre un Jutgla ou un Skov Olsen meilleur. Je pense vraiment que le duo avec Jutgla va péter des flammes."