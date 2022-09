Jan Vertonghen sur son choix de rejoindre Anderlecht : "Wouter est venu au bon moment"

La salle de presse d'Anderlecht était à nouveau bondée. Il n'y avait sans doute pas eu autant de monde depuis l'arrivée de Vincent Kompany. Cela n'a pourtant rien d'étonnant : Jan Vertonghen n'est pas n'importe qui. Le recordman belge de sélections a donné plus de détails sur son transfert.

Jan Vertonghen et Anderlecht, c'est un flirt depuis que Vincent Kompany était revenu chez les Mauves. Mais à l'époque, il ne pensait pas à venir en Belgique. A 35 ans et avec un statut de remplaçant à Benfica, il a senti l'opportunité. Le nouveau joueur d'Anderlecht a donné sa première conférence de presse.

"Je suis ici pour jouer et pour faire avancer Anderlecht", a déclaré Vertonghen. "C'est allé très vite en effet. Le premier contact a été établi avec Wouter Vandenhaute, il y a une semaine. J'ai écouté son histoire. Je savais que le délai était court. Il y a deux jours, il a envoyé un autre message et j'ai commencé à réfléchir. Anderlecht devait obtenir une réponse et à Benfica, il s'était passé quelque chose qui ne m'a pas donné un bon sentiment."

"Je faisais toujours partie du noyau dur des joueurs", a-t-il poursuivi. "Je vais le dire ainsi : je décide quand et comment je m'arrête. Je veux garder le contrôle de ma carrière. Wouter Vandenhaute est arrivé au bon moment. C'était juste à ce moment-là et j'ai décidé d'accepter leur proposition."

D'autres clubs ont-ils essayé d'approcher Vertonghen ? Le Club de Bruges, par exemple ? "Il y avait un certain intérêt, mais je me sentais bien à Benfica. Jusqu'à la fin de la saison dernière... J'ai reçu des messages, mais j'ai rapidement rompu. Maintenant, le président et Peter Verbeke m'ont expliqué leur projet. Ils ont l'ambition de revenir au plus haut niveau belge. Et je suis aussi toujours très ambitieux. Ça a fait tilt."