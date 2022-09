Le Club s'adjuge le derby, Roman Yaremchuk buteur pour ses débuts

Le Club accueillait le Cercle en ouverture de la 7e journée de JPL.

Le Club s'est imposé face au Cercle dans le derby brugeois et enregistre un solide 12 sur 12 avant d'accueillir le Bayer Leverkusen.

Le Cercle débutait mieux la partie, avant une intervention dangereuse de Jean Marcelin qui ne recevait que la jaune (10e) pour son tacle sur Nielsen.

Le Club ne se réveillait vraiment qu'avant la pause mais perdait Mata sur blessure, avant que Skov Olsen (43e) n'ouvre le score.

Après le repos, Bruges revenait avec de meilleures intentions, mais le Cercle passait près de l'égalisation. Heureusement pour les Blauw & Zwart, la tentative de Denkey touchait le poteau.

Quelques minutes plus tard, un centre du remuant Skov Olsen était dévié par Marcelin (59e) dans son propre but. Bruges faisait alors le break, et Hoefkens laissait l'homme du match (Skov Olsen) souffler.

Roman Yaremchuk faisait ses débuts (63e) au Jan Breydel. Casper Nielsen (67e) enfonçait le clou avant que l'Ukrainien n'ouvre son compteur buts (82e) pour fixer le score final à 4-0.