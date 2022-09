Anderlecht, Union : voici le match que diffusera la RTBF ce jeudi

La chaîne publique avait le choix mais ne peut diffuser que l'une des deux rencontres.

Jeudi soir, le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise sont engagés en Coupe d'Europe, respectivement en Conference League et en Europa League. Problème pour la RTBF, diffuseur des matchs, les deux rencontres ont lieu en même temps et un choix était à faire.

Selon les informations du Soir, la chaîne publique a tranché et, au plus grand bonheur des supporters mauves, diffusera la rencontre entre Anderlecht et Silkeborg dès 18h45.

Dans la foulée, le match de La Gantoise sera également diffusé.

Pas de panique pour les supporters de l'Union. Toujours selon le quotidien, la RTBF chercherait la meilleure solution possible et pourrait diffuser la rencontre sur Auvio.